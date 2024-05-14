Не минуло й місяця, як на покерному шоу High Stakes Poker розіграли найбільший банк в історії цього популярного проекту. Зрештою, в заключному епізоді 12-го сезону були усі шанси побачити оновлення рекорду, якби не одне але.

До теми Битва стрітів вартістю у 783 000 доларів: дорогі покерні розбірки на High Stakes Poker

Солідний банк покеристи розкачали в 4-вей поті. Нік Ейрбол із 6-6 добряче влучив у флоп 8-10-6. Не поспішав скидати карти й Брендон Адамс, який озброївся оверпарою J-J. А тут ще й Чарльз Ю із Q-9s отримав стріт- та флеш-дро. Стенлі Тенг із A-7о у цій компанії виглядав геть зайвим. Після незначного екшену на флопі і бланкової двійки на тьорні, власник сету пішов в атаку.



Чарльз Ю (зліва) та Нік Ейрбол (справа) / Фото PokerGO

На ставку Ейрбола у 50 000 доларів відповів лише Чарльз Ю, повіривши у свої "дрова", і мав рацію. Валет на рівері закрив останньому натсову комбінацію – стріт. Агресор, утім, обертів не збавив і вгатив ще 200 000 доларів на що, очікувано, отримав олл-ін. У банку опинились 1 044 000 баксів, що уже перевершувало попередній рекорд.

Я дуже дивно розіграв цю руку і зараз усе виглядає геть неоднозначно. Я поняття не маю, що тепер робити… Це може бути найбільший банк сезону, Чарльзе,

- озвучив свої думки Ейрбол.

Але не судилось. До шоудауну справа так і не дійшла і Нік зекономив майже півмільйона доларів. Після десятихвилинних роздумів він скинув свій сет у відбій на останніх секундах зворотного відліку. Попри все, Чарльз Ю заробив більш як чвертьмільйона у цьому розіграші.