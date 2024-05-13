Хотя сначала все складывалось для Арден довольно неплохо. Она шла в "плюсе" на более чем 30 тысяч долларов. Но вдруг для актрисы все пошло наперекосяк.

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Начались неприятности с раздачи, где она решила агрессивно блефовать с всего лишь гат-шотом на руках. На несчастье Чо, у соперника оказались две пары, которые он не собирался выбрасывать. Здесь Арден потеряла около 60 тысяч долларов.

Буквально в следующем же розыгрыше девушка снова провернула неудачный блеф, потратив еще 20 тысяч. В следующий раз Чо по крайней мере поймала пару, но у оппонента оказался трипс – прощайте очередные 20 тысяч баксов.

В четвертой раздаче из этого отрезка актриса выбросила на флопе свои карты, хотя, как выяснилось через мгновение, на терне она бы собрала натсовый стрит. В конце концов, после этого Арден выдвинула остатки фишек в центр стола с А-9, что не смогли переехать пару десяток одного из соперников. За 5 подряд раздач Чо проиграла 96 575 долларов.

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Что ж, это оказалось не так весело, как я ожидала,

– подытожила свою игру Арден.

Что известно об Арден Чо В 2004 году Арден Чо стала победительницей конкурса красоты Мисс Корея Чикаго. Вскоре после этого девушка начала актерскую карьеру. Известность ей принесла роль Киры Юкимуры в телесериале "Волчонок". В 2022-м она сыграла главную роль в шоу "Путь к партнерству" от Netflix. В январе 2024 года Арден стала вице-чемпионкой престижного турнира серии PokerGo Tour в Лас-Вегасе, получив 200 тысяч долларов призовых.

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