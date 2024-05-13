Хоча спочатку усе складалося для Арден досить непогано. Вона йшла у "плюсі" на понад 30 тисяч доларів. Та раптом для акторки усе пішло шкереберть.

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Почалися неприємності з роздачі, де вона вирішила агресивно блефувати з усього лиш гат-шотом на руках. На нещастя Чо, у суперника виявилися дві пари, які він не мав наміру викидати. Тут Арден втратила близько 60 тисяч доларів.

Буквально у наступному ж розіграші дівчина знову провернула невдалий блеф, витративши ще 20 тисяч. Наступного разу Чо принаймні упіймала пару, але в опонента виявився трипс – прощавайте чергові 20 тисяч баксів.

У четвертій роздачі з цього відрізку акторка викинула на флопі свої картки, хоча, як з’ясувалося за мить, на тьорні вона б зібрала натсовий стріт. Зрештою, після цього Арден висунула залишки фішок у центр столу з А-9, що не змогли переїхати пару десяток одного із суперників. Відтак, за 5 поспіль роздач Чо програла 96 575 доларів.

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Що ж, це виявилося не так весело, як я очікувала,

– підсумувала свою гру Арден.

Що відомо про Арден У 2004 році Арден Чо стала переможницею конкурсу краси Міс Корея Чикаго. Невдовзі після цього дівчина розпочала акторську кар’єру. Популярність їй принесла роль Кіри Юкімури в телесеріалі "Вовченя". У 2022-му вона зіграла головну роль у шоу "Шлях до партнерства" від Netflix. У січні 2024 року Арден стала віцечемпіонкою престижного турніру серії PokerGo Tour у Лас-Вегасі, отримавши 200 тисяч доларів призових.

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