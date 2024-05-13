Хоча спочатку усе складалося для Арден досить непогано. Вона йшла у "плюсі" на понад 30 тисяч доларів. Та раптом для акторки усе пішло шкереберть.
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Почалися неприємності з роздачі, де вона вирішила агресивно блефувати з усього лиш гат-шотом на руках. На нещастя Чо, у суперника виявилися дві пари, які він не мав наміру викидати. Тут Арден втратила близько 60 тисяч доларів.
Буквально у наступному ж розіграші дівчина знову провернула невдалий блеф, витративши ще 20 тисяч. Наступного разу Чо принаймні упіймала пару, але в опонента виявився трипс – прощавайте чергові 20 тисяч баксів.
У четвертій роздачі з цього відрізку акторка викинула на флопі свої картки, хоча, як з’ясувалося за мить, на тьорні вона б зібрала натсовий стріт. Зрештою, після цього Арден висунула залишки фішок у центр столу з А-9, що не змогли переїхати пару десяток одного із суперників. Відтак, за 5 поспіль роздач Чо програла 96 575 доларів.
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Що ж, це виявилося не так весело, як я очікувала,
– підсумувала свою гру Арден.
Що відомо про АрденУ 2004 році Арден Чо стала переможницею конкурсу краси Міс Корея Чикаго. Невдовзі після цього дівчина розпочала акторську кар’єру. Популярність їй принесла роль Кіри Юкімури в телесеріалі "Вовченя". У 2022-му вона зіграла головну роль у шоу "Шлях до партнерства" від Netflix. У січні 2024 року Арден стала віцечемпіонкою престижного турніру серії PokerGo Tour у Лас-Вегасі, отримавши 200 тисяч доларів призових.
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