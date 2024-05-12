Марію Хо цілком справедливо вважають однією із найбільш скілових покеристок в історії. На підтвердження – майже 5.3 мільйона доларів призових за кар’єру, а це четвертий показник серед усіх дівчат. Добре вміє Марія крутити чоловікам голову не лише на роботі.

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Марія Хо / Facebook покеристки

Американка ретельно приховує своє особисте життя, чим ще більше бентежить чоловіків. Утім, подейкують, що у 2008 році Хо підкорила серце, або ще щось, самого Майкла Фелпса. До рекорду Олімпійських ігор (23 золоті медалі) американський плавець тоді ще не доплив, але уже мав солідний послужний список і вважався одним із найбільш жаданих холостяків. Ось спортсмен із Марією Хо разом на світлині.



Марія Хо та Майкл Фелпс / Фото m.famousfix.com

Зараз Майкл уже в бік покерної діви не поглядає – живе у щасливому шлюбі із фотомоделлю Ніколь Джонсон і виховує трьох дітей. Утім Марії Хо і без того уваги збоку представників сильної статі не бракує. Дівчина у свої 41 тримає себе у чудовій формі і не цурається виставляти світлини з відпочинку з мінімальною кількістю одягу на власному тілі.







Марія Хо / Фото Facebook покеристки

Марія Хо, зрештою особа дуже публічна, адже крім безпосередньо виступів на турнірах є професійною покерною журналісткою і коментаторкою. Ба більше, частенько бере участь у різноманітних покерних шоу, що, безумовно, додає їм рейтингів. А що вже казати про зйомки для журналів. Тут Марія неодноразово потрапляла на обкладинку.





Марія Хо / Фото Facebook покеристки

Попри екзотичну модельну зовнішність, яку можна було б добряче монетизувати, Марія Хо все-таки залишається покеристкою і прагне реалізувати одну із головних своїх професійних цілей. За своїм першим браслетом Світової серії американка вирушає до Лас-Вегаса уже через два тижні. WSOP стартує 28 травня.