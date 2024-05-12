Марию Хо вполне справедливо считают одной из самых скилловых покеристок в истории. В подтверждение – почти 5.3 миллиона долларов призовых за карьеру, а это четвертый показатель среди всех девушек. Хорошо умеет Мария крутить мужчинам голову не только на работе.

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Мария Хо / Facebook покеристки

Американка тщательно скрывает свою личную жизнь, чем еще больше дразнит мужчин. Впрочем, поговаривают, что в 2008 году Хо покорила сердце, или еще что-то, самого Майкла Фелпса. До рекорда Олимпийских игр (23 золотые медали) американский пловец тогда еще не доплыл, но уже имел солидный послужной список и считался одним из самых желанных холостяков. Вот спортсмен с Марией Хо вместе на фотографии.



Мария Хо и Майкл Фелпс / Фото m.famousfix.com

Сейчас Майкл уже в сторону покерной дивы не смотрит – живет в счастливом браке с фотомоделью Николь Джонсон и воспитывает троих детей. Впрочем Марии Хо и без того внимания со стороны представителей сильного пола хватает. Девушка в свои 41 держит себя в прекрасной форме и не чурается выставлять фотографии с отдыха с минимальным количеством одежды на собственном теле.







Мария Хо / Фото Facebook покеристки

Мария Хо, в конце концов, очень публичная персона, ведь кроме непосредственно выступлений на турнирах является профессиональной покерной журналисткой и комментаторкой. Более того, частенько участвует в различных покерных шоу, что, безусловно, добавляет им рейтингов. А что уж говорить о съемках для журналов. Здесь Мария неоднократно попадала на обложку.





Мария Хо / Фото Facebook покеристки

Несмотря на экзотическую модельную внешность, которую можно было бы хорошо монетизировать, Мария Хо все-таки остается покеристкой и стремится реализовать одну из главных своих профессиональных целей. За своим первым браслетом Мировой серии американка отправляется в Лас-Вегас уже через две недели. WSOP стартует 28 мая.