Роман торжествовал в одном из турниров престижной серии SCOOP-2024, проходящей на популярной площадке Poker Stars. Нашему земляку покорились соревнования SCOOP 109-M: Mystery Bounty с бай-ином 320 долларов, собравшие 495 входов.

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Никто из этих сотен соперников не смог стать на пути Романовского, поэтому RomeoPro завоевал свой уже пятый в карьере титул SCOOP, а кроме того пополнил собственный банкролл на солидные 60 тысяч долларов.

Это, впрочем, стало не единственным успехом Романа в тот вечер. Украинец также пробился за финальный стол SCOOP 121-H NLHE Turbo Main Event 2nd Chance с бай-ином 5 200 долларов. Эти соревнования были одним из многочисленных сайд-ивентов серии. Турнир собрал 82 входа, а Романовский финишировал на шестой строчке, что принесло ему еще 26 тысяч баксов. Серия SCOOP финиширует уже 29 мая.

Вместе с успехами на Весеннем чемпионате, Романовский успевает "зажигать" и в другом популярном покер-руме GGPoker. Украинец находится на вершине лидерборда GG World Festival и если удержится там, то получит сразу миллион долларов.

2 миллиона долларов за несколько минут

Звездный литовский покерист и бизнесмен Антанас Гуога, он же Tony G, показал, как выиграл 2 миллиона долларов в одной раздаче во время дорогой кэш-игры в Черногории.