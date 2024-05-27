Литовец в очередной раз доказал это, посетив Черногорию, где на днях завершилась хайроллерская серия Triton Poker. "Тритон" известен тем, что кроме турниров, там проходят дорогие кэш-игры, участие в которых себе могут позволить только покеристы с очень туго набитыми кошельками.

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Собственно в одной из таких и принял участие Tony G. Компанию Антанасу составили топовые профессионалы, как то Адриан Матеос, Крис Брюэр, Джейсон Кун и другие. Играли хайроллеры в Омаху с заоблачными блайндами 1000/2000 долларов.

В одной из раздач Tony G сумел выиграть сумасшедший банк размером 2 миллиона долларов! Счастливой для литовца стала рука 9-J-J-7, позволившая собрать фул-хауз. Интересно, что соперники договорились разбить банк на 3 части и, соответственно, прокрутить три доски, но каждый раз победа оставалась за Тони.

Tony G выигрывает 2 миллиона долларов: смотрите видео

7:11 утра, наконец-то игра закончена и можно отдохнуть. Это было очень эпично, но всегда наступает время, когда нужен отдых. Адреналина было много!!!,

– написал Гуога после своего невероятного успеха.

Напомним, что Антанас Tony G Гуога является одним из самых больших друзей Украины в покерном сообществе. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он разместил наших беженцев в собственном комплексе Tony Resort и донатил немалые суммы на нужды пострадавших от войны.

"Ограбление" на покерном шоу

Звездного покериста и блогера Лекса Вельдхуса "ограбили" на серьезную сумму во время последнего эпизода популярного шоу The Big Game. Лекс проиграл соперникам более 200 тысяч долларов.