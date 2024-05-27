Самули Сипила впервые в карьере приехал на серию суперхайроллеров Triton Poker, где за участие в турнире приходится платить пятизначные, и даже шестизначные суммы. Теперь, очевидно, не будет избегать таких фестивалей в будущем. Из Черногории финн везет два трофея и почти 1,4 миллиона долларов призовых.

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Самули Сипила / Фото Triton Poker

23-го мая Сипила торжествовал в ивенте с Пол-Лимит Омахи за 26 000 долларов (535 000 долларов призовых), а 25 числа повторил успех уже в турнире за 52К и также в игре из четырех карт. Остановить наглого дебютанта попытался лучший покерист Аргентины Начо Барберо и имел серьезные для этого основания. К хедз-апу фаворит собрал почти втрое больше фишек. Но в Омахе никто не застрахован от серьезных неудач, и фортуна, похоже, решила поглумиться над аргентинцем.



Начо Барберо / Фото Triton Poker

Самули Сипила терпел почти два часа и дождался той самой раздачи: Q-Q-J-9 у фина и несколько сильнее стартовая рука у Барберо – A-K-K-K. Впрочем, дама на флопе резко изменила процентное соотношение шансов соперников на победу, и аргентинец отвез львиную долю своего стека на бокс финна. Наконец Сипила снова снизу переехал оппонента в заключительной раздаче турнира, собрав с гат-шотом стрит на последней улице.



Самули Сипила / Фото Triton Poker

Второй титул, который финский омашист оформил в Черногории, принес ему 839 000 долларов, а это новый бест-кэш Самули Сипилы. Раннер-ап получил 596 300 долларов.

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Покерист, который наводит ужас на соперников в кэш-игре, продемонстрировал, что обладает высоким игровым интеллектом и в турнирном покере. Поляк оформил свой бест-кэш в карьере и первый титул серии Triton Poker.