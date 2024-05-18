Недавно мы уже рассказывали об успехе Игоря Ярошевского на серии суперхайроллеров Triton в Черногории. Тогда украинский покерист финишировал третьим. С выигрышем своего дебютного трофея не замедлил, как и с обновлением бест-кэша.

К теме Triton Poker Montenegro: второй подиум Манимейкера, 670 тысяч долларов для дебютанта



Участники финального стола 6-го турнира серии /Фото Triton Poker

72 толстосума скинулись по 50 000 долларов в шестом ивенте серии. 54 покеристам, к тому же, понадобились вдвое большие инвестиции – они воспользовались опцией повторного входа. Лишь 20 избранных оформили ITM и насобирали дополнительные вознаграждения за выбивание соперников. А вот с такими наработками восемь лучших дошли до финального стола:

1. Димитар Данчев – 6 840 000 фишек (114 ББ)

2. Адриан Матеос – 4 260 000 (71 ББ)

3. Шингрис Сатубаев – 3 370 000 (56 ББ)

4. Айк Хэкстон – 2 930 000 (49 ББ)

5. Пунат Пунсри – 2 895 000 (48 ББ)

6. Паулиус Вайтикунас – 1 920 000 (32 ББ)

7. Игорь Ярошевский – 1 885 000 (31 ББ)

8. Патрик Антониус – 1 100 000 (18 ББ)

Украинцу, как видим, в этой звездной компании пришлось выбрать тайтовую тактику, а учитывая довольно стремительную структуру, стек нашего хайроллера таял на глазах. Впрочем терпение принесло свои плоды. Досидев до 3-макс практически без боя, Ярошевский несколько раз удачно выставился против агрессивного Пуната Пунсри. Более того, недавний чип-лидер сошел с дистанции, разбившись о мощную ауру Айка Хэкстона.



Айк Хэкстон / Фото Triton Poker

Титулованный американец, к слову, как и Ярошевский, еще не выигрывал титулов серии Triton, хотя и оформил здесь уже 39 призовых мест. Впрочем с дебютным трофеем придется подождать. К хедз-апу соперники подошли практически с равными стеками в глубине 31-32 ВБ и решили не тянуть с развязкой.



Решающая раздача турнира / Фото Triton Poker

В классическом коин-флипе Ярошевский поверил в 7-7, получив оппозицию со стороны А-К Хэкстона. Карманная пара устояла и принесла победу именно украинцу. Первый в карьере "Тритон" обеспечил Игорю еще и рекордные призовые – 1 172 000 долларов (из них 120K – за выбивание соперников). Украинец приблизился к отметке в 8.4 КК призовых за карьеру и обошел в Ukraine All Time Money List второго в списке Евгения Тимошенко. Больше только у Евгения Качалова – 9 270 059 долларов.



Игорь Ярошевский празднует победу / Фото Triton Poker

1 – Игорь Ярошевский – 1 172 000 долларов (из них 120 000 – за выбивание соперников)

2 – Айк Хэкстон – 896 000 (180K баунти)

3 – Путант Пунсри – 773 000 (300K баунти)

4 – Димитар Данчев – 690 000 (300K баунти)

5 – Шингрис Сатубаев – 463 000 (150K баунти)

6 – Адриан Матеос – 495 000 (240K баунти)

7 – Паулиус Вайтикунас – 303 800 (120K баунти)

8 – Патрик Антониус – 136 000.