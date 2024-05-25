Польский покерист Виктор Малиновский редко радует своим присутствием на живых покерных ивентах. Но не посетить Черногорию, где толстосумы меряются банкроллами на серии Triton Poker, хайроллер, конечно, не мог. И был прав.

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Малиновский оказался одним из 61 покериста (32 ре-энтри), которые могли себе позволить сыграть в самом дорогом турнире серии с бай-ином в 212 000 долларов. Компания, конечно, собралась солидная, и большинство из участников не нуждаются в лишнем представлении. В призовую зону, скажем, попали лучшие игроки в истории из США, Испании, Англии и, как бы это не звучало, Малайзии. Речь об основателе серии Triton Поле Фуа, которого здесь обычно называют просто "боссом". Владелец более 30 миллионов долларов призовых за карьеру замкнул ITM и получил за 15-е место 317 000 долларов.



Пол Фуа / Фото Triton Poker

Между тем сразу шестеро участников турнира гарантировали себе семизначные призовые. А самые высокие шансы на победу после формирования финального стола, ожидаемо, получил Виктор Малиновский. Перед стартом в 9-макс у поляка было 63 больших блайнда, а у его ближайшего преследователя – Микиты Бодяковского – 33 ВБ.



Участники финального стола / Фото Triton Poker

Финальный стол был очень сложным - много сильных игроков. Я понимал, что придется хорошенько поработать. Даже с чип-лидерским стеком нужно было сохранять фокус, -

прокомментировал Виктор Малиновский.

А вот держать в надлежащем размере стек помогла благосклонность фортуны. Малиновский закрыл нескольких коротышек, находясь в доминации. В конце концов, поляк вышел в хедз-ап с солидным гандикапом – 94 ВБ против 30 ВБ у Адриана Матеоса. Перед стартом решающей битвы испанец предложил сделку, но не получил одобрения, за что чип-лидер едва не поплатился. В какой-то момент уже Матеос возглавлял чип-каунт, провернув несколько крутых блефов.



Виктор Малиновский празднует победу / Фото Triton Poker

Однако все закончилось в пользу того, кто этого больше всего заслуживал. В решающей раздаче соперники выставились с далеко не премиальными руками – Малиновский с 8-3o попал в две пары на флопе, а Матеос не сумел выбросить 8-6o. Раннер-ап в итоге получил солидную выплату в 3 292 000 призовых. А вот чемпион оформил свой бест-кэш 4 789 000 баксов, и отпраздновал свой первый титул в рамках серии Triton Poker.