Польський покерист Віктор Маліновський рідко тішить своєю присутністю на живих покерних івентах. Але не завітати до Чорногорії, де товстосуми міряються банкролами на серії Triton Poker, хайролер, звісно, не міг. І мав рацію.

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Маліновський виявився одним із 61 покериста (32 ре-ентрі), які могли собі дозволити зіграти у найдорожчому турнірі серії з бай-іном у 212 000 доларів. Компанія, звісно, зібралась солідна, і більшість із учасників не потребують зайвого представлення. До призової зони, скажімо, потрапили найкращі гравці в історії зі США, Іспанії, Англії та, як би це не звучало, Малайзії. Мова про засновника серії Triton Пола Фуа, якого тут зазвичай називають просто "босом". Власник понад 30 мільйонів доларів призових за кар’єру замкнув ITM і отримав за 15-те місце 317 000 доларів.



Пол Фуа / Фото Triton Poker

Тим часом одразу шестеро учасників турніру гарантували собі семизначні призові. А найвищі шанси на перемогу після формування фінального столу, очікувано, отримав Віктор Маліновський. Перед стартом у 9-макс у поляка було 63 великих блайнди, а у його найближчого переслідувача – Мікіти Бодяковського – 33 ВБ.



Учасники фінального столу / Фото Triton Poker

Фінальний стіл був дуже складним- багато сильних гравців. Я розумів, що доведеться добряче попрацювати. Навіть із чип-лідерським стеком потрібно було зберігати фокус, -

прокоментував Віктор Маліновський.

А от тримати у належному розмірі стек допомогла прихильність фортуни. Маліновський закрив кількох коротунів, перебуваючи у домінації. Зрештою, поляк вийшов у хедз-ап із солідним гандикапом – 94 ВБ проти 30 ВБ у Адріана Матеоса. Перед стартом вирішальної битви іспанець запропонував угоду, але не отримав схвалення, за що чип-лідер ледве не поплатився. В якийсь момент уже Матеос очолював чип-каунт, провернувши кілька крутих блефів.



Віктор Маліновський святкує перемогу / Фото Triton Poker

Однак все закінчилось на користь того, хто на це найбільше заслуговував. У вирішальній роздачі суперники виставились із далеко не преміальними руками – Маліновський із 8-3o влучив у дві пари на флопі, а Матеос не зумів викинути 8-6o. Раннер-ап у підсумку отримав солідну виплату у 3 292 000 призових. А от чемпіон оформив свій бест-кеш 4 789 000 баксів, і відсвяткував здобуття свого першого титулу в рамках серії Triton Poker.