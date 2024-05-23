Ігор Ярошевський заробив ще 1 430 000 доларів призових на серії Triton Poker в Чорногорії, оформивши тут свій другий семизнаковий виграш. В Головній події українець фінішував п’ятим, хоча могло бути усе значно краще.

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Залишившись лише 10 великими блайндами, Ярошевський слушно відповів колом на олл-ін Алекса Поняковського – у суперника J-9о, в українця домінація із Q-9о. Утім, дилер вже на флопі поклав валета і закінчив турнірне життя Ігоря на п’ятій позиції. Солідні преміальні, однак, дозволили Ярошевському вийти на перше місце в Ukraine All Time Money List. Він обійшов знаменитого Євгена Качалова, наблизившись до позначки у 10КК доларів.



Ігор Ярошевський / Фото Triton Poker

Кривдник Ярошевського у підсумку фінішував третім, пропустивши вперед іменитого Філа Айві. А от трофей у хедз-апі розіграли Деян Каладжурджевіч та Мікаїл Васкабойніков. Останній без проблем трансформував свою солідну перевагу за кількістю фішок у тріумф і оформив рекордні призові у кар’єрі.



Мікаїл Васкабойніков / Фото Triton Poker

1. Васкабойнікав – 4 737 000 доларів призових;

2. Каладжурджевіч – 3 196 000;

3. Поняковський – 2 200 000;

4. Айві – 1 795 000;

5. Ярошевський – 1 430 000.