Черговим представником синьо-жовтого прапора, що зумів здобути титул чемпіона став гравець із ніком Prosperous4. Йому вдалося виграти турнір SCOOP-78-L з вхідним квитком за 215 доларів.

До теми Зірки покеру "роздягли" голлівудську красуню на популярному шоу

Змагання зібрали понад 7 тисяч входів, що дозволило сформувати призовий фонд у майже 1,5 мільйона доларів. Попри гігантську кількість суперників, Prosperous4 дістався до фінального столу, щоправда, із найменшим стеком – лише 10 великих блайндів.

Втім, роль аутсайдера фіналу не завадила нашому земляку у підсумку підійнятися на самісіньку вершину. Справжнім рятівником Prosperous4 стала рука А-К. Спочатку українець з нею подвоївся проти 8-10 одного з суперників, а невдовзі виграв койн-фліп проти пари десяток іншого.

Це дало майбутньому чемпіону комфортний стек, з яким він буквально проїхався по опонентах. Prosperous4 вибив з фіналки вісім поспіль покеристів! У вирішальній роздачі А-7 нашого земляка встояли проти А-4 бразильця kkgustavoKK.

Разом з чемпіонським титулом українець отримав 145 425 доларів призових (майже 6 мільйонів гривень), що стало найкращим результатом у його кар’єрі.

Втерла носа сотням чоловіків

Німкеня Джесіка Вірлінг стала сенсаційною переможницею турніру серії WSOP Circuit. Разом із традиційним чемпіонським перснем дівчина отримала понад 300 тисяч доларів призових.