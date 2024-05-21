Джесіка Вірлінг – яскравий приклад того, що не варто покер вважати винятково чоловічим видом спорту. Німкеня побила кілополяну найбільшої в історії Головної події WSOP Circuit і забрала шестизначні призові.

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Жінка дала справжній майстер-клас суперникам у штанях, поєднавши у своїй грі помірну агресію зі своєчасними блефами і сміливими колами. Як результат, до хедз-апу Вірлінг дісталась із гігантським стеком, що у п’ять разів перевищував доробок її суперника Крістіана Робертса.



Джесіка Вірлінг святкує перемогу / Фото poker.org

Зрештою, американець обрав не надто вдалий час для блефу із J-хай, коли у Джесіки був тріпс на руках. У підсумку Робертс був змушений задовольнитись виплатою у 218 807 доларів. А от Вірлінг збільшила банкрол одразу на 328 273 баксів, вигравши рекордні призові в кар’єрі. До того ж, жінка здолала серйозну вершину – у неї тепер більше мільйона доларів призових за кар’єру.



Джесіка Вірлінг святкує перемогу / Фото poker.org

На додачу, перемога у "кільцевому" турнірі Світової серії забезпечила Джесіці Вірлінг участь у чемпіонському фріролі, де 22-24 травня зіграють усі тріумфатори браслетів та перснів WSOP за останній сезон. Турнір для обраних з гарантією 1 000 000 доларів дасть своєрідний старт головному фестивалю покеру, який наступного тижня стартує в Лас-Вегасі.



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