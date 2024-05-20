Головна фішка Big Game у тому, що проти професіоналів змагається один аматор – Loose Cannon. Він, чи вона грають на отримані від організаторів гроші і можуть забрати додому усе, що вдасться виграти "зверху".

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Натомість профі ризикують грішми із власної кишені. У перших двох епізодах місце Loose Cannon зайняла блогерка Ніккі Лімо. Після 90 роздач вона йде з плюсом у 21 тисячу доларів. Найбільшою ж невдахою стартових раундів поки є голлівудська акторка, а свого часу переможниця регіонального конкурсу краси Арден Чо.

Дівчина – не новачок у покері. За спиною Арден є навіть титул віцечемпіонки одного з турнірів WPT. Втім, на Big Game справи у Чо поки йдуть геть погано. За згадані 90 роздач вона примудрилася програти 100 тисяч доларів. Зрештою, це й не дивно, якщо намагаєшся блефутати проти одного з найкращих покеристів в історії Філа Хельмута. На дошці 8-8-2-4-8 Арден спробувала вибити Філа з K-J, але володарів 17 браслетів WSOP прочитав суперницю і зробив неймовірний кол з А-хай. У цій роздачі Хельмут виграв 10 000 доларів, а загалом йде в плюсі вже майже на 50 тисяч. Участь у шоу також беруть Лекс Вельдхус (+83 тисячі), Дженніфер Тіллі (+47 тисяч) та Алан Кітінг (-96 тисяч).

Український успіх на SCOOP

Зірковий український покерист Андрій Новак став чемпіоном одного з турнірів серії SCOOP. У хедз-апі Новак переграв іншого українця з ніком Ansel21 та заробив 36 816 доларів. Віцечемпіон отримав 28 018 баксів.