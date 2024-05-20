Українські покеристи продовжують демонструвати високі результати в рамках Весняного чемпіонату світу з онлайн-покеру на платформі PokerStars. Ще один трофей під синьо-жовтим прапором оформив відомий регуляр Андрій Новак.

До теми 55 тисяч доларів за вечір: українець підкорює чемпіонат з онлайн-покеру

"Anjeyyy", саме під таким ніком грає Новак, не мав рівних в івенті SCOOP 70-H з бай-іном 530 доларів. Що цікаво, в битві оди-на-один Андрій зійшовся зі ще одним українцем "Ansel21". Хедз-ап завершився на користь більш титулованого Новака, який поповнив банкрол на 36 816 доларів. Українському раннер-апові дістались 28 018 баксів.



Андрій Новак / Фото PartyPoker

"Ansel21" на цьому не покинув своїх спроб таки виграти трофей SCOOP і дістався до топ-2 ще й у турнірі SCOOP Edition Bounty Builder Saturday Special за 109 доларів. Українця, утім, знову спіткала невдача – цього разу у хедз-апі не впорався із представником Таїланду "nameLarsen" (18 238 доларів призових). "Ansel21" отримав за друге місце 8742 доларів.

Українці виграли десятки тисяч призових на престижному фестивалі

Наші покеристи влаштували фурор у престижній серії GG World Festival. Зокрема, Андрій Держипільський вкотре довів, що вже є зіркою не лише українського, але й світового масштабу.