Украинские покеристы продолжают демонстрировать высокие результаты в рамках Весеннего чемпионата мира по онлайн-покеру на платформе PokerStars. Еще один трофей под сине-желтым флагом оформил известный регуляр Андрей Новак.

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"Anjeyyy", именно под таким ником играет Новак, не имел равных в ивенте SCOOP 70-H с бай-ином 530 долларов. Что интересно, в битве один-на-один Андрей сошелся с еще одним украинцем "Ansel21". Хедз-ап завершился в пользу более титулованного Новака, который пополнил банкролл на 36 816 долларов. Украинскому раннер-апу достались 28 018 баксов.



Андрей Новак / Фото PartyPoker

"Ansel21" на этом не оставил своих попыток таки выиграть трофей SCOOP и добрался до топ-2 еще и в турнире SCOOP Edition Bounty Builder Saturday Special за 109 долларов. Украинца, впрочем, снова постигла неудача – на этот раз в хедз-апе не справился с представителем Таиланда "nameLarsen" (18 238 долларов призовых). "Ansel21" получил за второе место 8742 долларов.

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