В частности, наш земляк с ником Vazaika стал чемпионом турнир SCOOP 44-L: NLHE с бай-ином 5,5 доллара и призовым фондом 35 тысяч баксов. Для победы украинцу пришлось оставить за спиной более 7 тысяч соперников! Этот успех принес Vazaika 3 166 долларов, то есть он в 575 раз увеличил свой стартовый взнос.

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Значительно меньше оппонентов пришлось переиграть представителю, или, вероятно, представительнице Украины mari4ka9510. Турнир за 1 050 долларов в не слишком популярной среди широких масс дисциплине Stud Hi/Lo собрал 49 входов. За первое место mari4ka9510 получила(ла) 15 536 "зеленых".

Еще одним украинским чемпионом SCOOP стал покерист с ником portugalec16. Ему покорились соревнования с бай-ином 5,5 доллара 5-Card PLO, что принесло нашему земляку 1 809 долларов призовых.

А вот самый большой куш сорвал представитель Украины, которому досталась не золотая, а серебряная награда соревнований по Безлимитному Холдему за 100 долларов. AndrIoxa 86 вместе с титулом вице чемпиона получил почти 60 тысяч баксов.

Актриса и модель спустила огромные деньги за несколько раздач

Американская актриса Арден Чо умудрилась проиграть почти 100 тысяч долларов за 5 раздач на шоу Hustler Casino Live. Ранее она становилась вице-чемпионкой одного из турниров престижной серии PokerGo.