Одна из самых престижных онлайн-серий традиционно проходит на популярной площадке Poker Stars. Турнир SCOOP-40-H с входным билетом за 1 050 долларов собрал 454 входа и растянулся на два игровых дня.

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За финальный стол Kostya_Jock (который на PS играет под ником ContraSpemSperO) садился со стеком в 72 больших блайнда, что давало все основания надеяться на хороший результат. Шансом Гольский воспользовался почти на полную – украинцу удалось добраться до хедз-апа и в решающей битве он все же уступил филиппинцу vamvam27. Так или иначе, и за второе место Костя получил более чем достойное вознаграждение – 52 500 долларов, 17 тысяч из которых – это баунти за выбивание других игроков.

В течение той же игровой сессии, которую он, к слову, транслировал на Twitch, Гольский сыграл в финале турнира за 109 долларов, где собралось аж 1 765 входов. Косте удалось финишировать на шестой строчке, что принесло украинцу еще 3 300 долларов.

Напомним, в конце мая Константин вместе с другими игроками сборной Украины планирует участвовать в легендарной серии WSOP в Лас-Вегасе.

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