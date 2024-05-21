Джессика Вирлинг – яркий пример того, что не стоит покер считать исключительно мужским видом спорта. Немка побила килополяну крупнейшего в истории Главного события WSOP Circuit и забрала шестизначные призовые.

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Женщина дала настоящий мастер-класс соперникам в штанах, совместив в своей игре умеренную агрессию со своевременными блефами и смелыми коллами. Как результат, в хедз-ап Вирлинг добралась с гигантским стеком, что в пять раз превышал доходы ее соперника Кристиана Робертса.



Джессика Вирлинг празднует победу / Фото poker.org

В конце концов, американец выбрал не слишком удачное время для блефа с J-хай, когда у Джессики был трипс на руках. В итоге Робертс был вынужден удовлетвориться выплатой в 218 807 долларов. А вот Вирлинг увеличила банкролл сразу на 328 273 баксов, выиграв рекордные призовые в карьере. К тому же, женщина преодолела серьезную вершину – у нее теперь более миллиона долларов призовых за карьеру.



Джессика Вирлинг празднует победу / Фото poker.org

В дополнение, победа в "кольцевом" турнире Мировой серии обеспечила Джессике Вирлинг участие в чемпионском фриролле, где 22-24 мая сыграют все триумфаторы браслетов и перстней WSOP за последний сезон. Турнир для избранных с гарантией 1 000 000 долларов даст своеобразный старт главному фестивалю покера, который на следующей неделе стартует в Лас-Вегасе.



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