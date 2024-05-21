Очередным представителем сине-желтого флага, сумевшим получить титул чемпиона стал игрок с ником Prosperous4. Ему удалось выиграть турнир SCOOP-78-L с входным билетом за 215 долларов.

Соревнования собрали более 7 тысяч входов, что позволило сформировать призовой фонд в почти 1,5 миллиона долларов. Несмотря на гигантское количество соперников, Prosperous4 добрался до финального стола, правда, с наименьшим стеком – всего 10 больших блайндов.

Впрочем, роль аутсайдера финала не помешала нашему земляку в итоге подняться на самую вершину. Настоящим спасителем Prosperous4 стала рука А-К. Сначала украинец с ней удвоился против 8-10 одного из соперников, а вскоре выиграл койн-флип против пары десяток другого.

Это дало будущему чемпиону комфортный стек, с которым он буквально проехался по оппонентам. Prosperous4 выбил из финалки восемь подряд покеристов! В решающей раздаче А-7 нашего земляка устояли против А-4 бразильца kkgustavoKK.

Вместе с чемпионским титулом украинец получил 145 425 долларов призовых (почти 6 миллионов гривен), что стало лучшим результатом в его карьере.

Утерла нос сотням мужчин

Немка Джессика Вирлинг стала сенсационной победительницей турнира серии WSOP Circuit. Вместе с традиционным чемпионским перстнем девушка получила более 300 тысяч долларов призовых.