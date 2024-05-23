Игорь Ярошевский заработал ещё 1 430 000 долларов призовых на серии Triton Poker в Черногории, оформив здесь свой второй семизначный выигрыш. В Главном событии украинец финишировал пятым, хотя могло быть всё гораздо лучше.

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Оставшись лишь 10 большими блайндами, Ярошевский своевременно ответил коллом на олл-ин Алекса Поняковского – у соперника J-9о, у украинца доминация с Q-9о. Впрочем, дилер уже на флопе положил валета и закончил турнирную жизнь Игоря на пятой позиции. Солидные премиальные, однако, позволили Ярошевскому выйти на первое место в Ukraine All Time Money List. Он обошел знаменитого Евгения Качалова, приблизившись к отметке в 10КК долларов.



Игорь Ярошевский / Фото Triton Poker

Обидчик Ярошевского в итоге финишировал третьим, пропустив вперед именитого Фила Айви. А вот трофей в хедз-апе разыграли Деян Каладжурджевич и Микаил Васкабойников. Последний без проблем трансформировал свое солидное преимущество по количеству фишек в триумф и оформил рекордные призовые в карьере.



Микаил Васкабойников / Фото Triton Poker

Вот как выглядит финал турнира:

1. Васкабойников – 4 737 000 долларов призовых;

2. Каладжурджевич – 3 196 000;

3. Поняковский – 2 200 000;

4. Айви – 1 795 000;

5. Ярошевский – 1 430 000.