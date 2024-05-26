Kostya_Jock дуже успішно виступає на Весняному чемпіонаті з онлайн-покеру (SCOOP), що наближається до свого завершення на популярному майданчику Poker Stars. Костя зіграв за кількома фінальними столами і ось нарешті зумів підійнятися на найвищу сходинку п’єдесталу, щоправда, у сайд-івенті.

До теми Розкішна зірка Голлівуду проміняла кіно на покер і знайшла там чоловіка: історія Фари Гальфонд

Турнір Bounty Builder SCOOP Edition з бай-іном 33 долари зібрав аж 3 524 входи, що дозволило сформувати призовий фонд у понад 100 тисяч баксів. Костя став справжньою грозою змагань, назбиравши майже 5 тисяч доларів винагороди за вибивання суперників (для порівняння у віцечемпіона – лише 500 баксів). Доповнив же свій гаманець Гольський ще призовими власне за перше місце – 6 489 доларів, відтак загалом українець розбагатів на понад 11 тисяч. У хедз-апі наш земляк розібрався з бразильцем під ніком fmrsmurilo.

ВЗЯЛИ!!! Кубок хз, чи дають за сайд-івент, але перемога дуже потрібно була. Заробили на завтрашній мейн по 10к SCOOP,

– написав Костя після перемоги.

Нагадаємо, Гольський, ймовірно, буде одним із покеристів, які представлятимуть Україну на легендарній серії WSOP, що вже наприкінці травня стартує у Лас-Вегасі.

Як вирватися у Вегас

Раніше Kostya_Jock розповідав про те, як йому вдалося отримати американську візу та скільки коштує оренда житла в Лас-Вегасі на час проведення WSOP.