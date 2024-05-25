"Дні нашого життя" – культовий американський серіал, що є одним з найтриваліших шоу в історії усього телебачення. Перший епізод з’явився ще у 1965 році і серіал досі в ефірі!

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Вісім років (1999-2007) однією з головних зірок шоу була Фара Фат, яка виконувала роль Мімі Локхарт. Тому, як починалася кар’єра Фари, може позаздрити чимало акторів. Після року навчальних курсів успішним для неї стало вже перше прослуховування.



Фара у ролі Мімі Локхарт / Скриншот з телесеріалу "Дні нашого життя"

Мені дуже пощастило. Перше прослуховування, куди мене відправили, було кастингом на "Дні нашого життя", і я вже дивилася цей серіал. Його дивилися моя няня і моя бабуся, я знала всіх персонажів, я знала персонажа, на роль якого прослуховувалася (Мімі Локхарт), адже це був рекаст. Думаю, це сильно зіграло мені на руку, тому що я по-справжньому зрозуміла сюжетну лінію. І на кастингу я проявила багато ентузіазму,

– пригадує Фара.

Втім, після восьми років у "Днях нашого життя" дівчина вирішила спробувати щось нове. Спеціально під неї написали роль в іншій мильній опері "Одне життя, щоб жити". Для цієї роботи довелося переїхати з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка і саме там Фара вперше зацікавилася покером. А коли серіал закрили, вона узагалі поринула у гру з головою. Майбутнього ж чоловіка, Філа Гальфонда, Фат, за іронією долі, вперше побачила по телевізору – під час його участі в шоу High Stakes Poker.

Мені сподобався його характер. Спало на думку, що він володіє таким сухим витонченим почуттям гумору, як мені подобається,

– розповідає покеристка.



Весілля Фари і Філа / Інстаграм-сторінка Фари Гальфонд

Невдовзі вони познайомилися особисто, а вже у 2015-му одружилися. Гальфонд, якого небезпідставно вважають одним з найталановитіших покеристів сучасності, охоче ділився зі своєю половинкою досвідом та знаннями, тож невдовзі і Фара Гальфонд стала успішним хайролером.

Усі мої знання в покері – завдяки йому. Здається, щойно ми почали зустрічатися, одразу почали вдома возитися з картами та фішками. Ні, ми не витрачали на навчання купу часу і не проводили всіляких індивідуальних уроків. Проте, роками перебуваючи на його орбіті, я вбирала все як губка. Таким гравцем, яким я є сьогодні, я стала тому, що дуже хотіла стати. Але здебільшого завдяки йому,

– зізнається Фара.

У 2018-му сім’ю Гальфондів поповнив первісток Спенсер. Попри материнство, Фара не хотіла зовсім покидати покер, але кеш, що вона грала до цього, став занадто виснажливим. Тож натомість Гальфонд почала активніше випробовувати свої сили в турнірах і їй сподобалося.



Фара із новонародженим Спенсером / Інстаграм-сторінка Фари Гальфонд

Зараз Спенсер уже доріс до школи, Фара знову може присвячувати більше часу улюбленій грі і планує брати активну участь у WSOP-2024. До слова, матуся зізнається, що нізащо не порадить синові ставати актором, а от покеристом – будь ласка.



Фара Гальфонд під час турніру / Pokernews



Сім’я Гальфондів / Інстаграм-сторінка Фари Гальфонд



Фара Гальфонд / Інстаграм-сторінка Фари Гальфонд



Фара Гальфонд / Інстаграм-сторінка Фари Гальфонд