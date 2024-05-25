"Дни нашей жизни" – культовый американский сериал, являющийся одним из самых продолжительных шоу в истории всего телевидения. Первый эпизод появился еще в 1965 году и сериал до сих пор в эфире!

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Восемь лет (1999-2007) одной из главных звезд шоу была Фара Фат, которая исполняла роль Мими Локхарт. Тому, как начиналась карьера Фары, может позавидовать немало актеров. После года учебных курсов успешным для нее стало уже первое прослушивание.



Фара в роли Мими Локхарт / Скриншот из телесериала "Дни нашей жизни"

Мне очень повезло. Первое прослушивание, куда меня отправили, было кастингом на "Дни нашей жизни", и я уже смотрела этот сериал. Его смотрели моя няня и моя бабушка, я знала всех персонажей, я знала персонажа, на роль которого прослушивалась (Мими Локхарт), ведь это был рекаст. Думаю, это сильно сыграло мне на руку, потому что я по-настоящему поняла сюжетную линию. И на кастинге я проявила много энтузиазма,

– вспоминает Фара.

Впрочем, после восьми лет в "Днях нашей жизни" девушка решила попробовать что-то новое. Специально под нее написали роль в другой мыльной опере "Одна жизнь, чтобы жить". Для этой работы пришлось переехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и именно там Фара впервые заинтересовалась покером. А когда сериал закрыли, она вообще погрузилась в игру с головой. Будущего же мужа, Фила Гальфонда, Фат, по иронии судьбы, впервые увидела по телевизору – во время его участия в шоу High Stakes Poker.

Мне понравился его характер. Пришло в голову, что он обладает таким сухим утонченным чувством юмора, как мне нравится,

– рассказывает покеристка.



Свадьба Фары и Фила / Инстаграм-страница Фары Гальфонд

Вскоре они познакомились лично, а уже в 2015-м поженились. Гальфонд, которого небезосновательно считают одним из самых талантливых покеристов современности, охотно делился со своей половинкой опытом и знаниями, поэтому вскоре и Фара Гальфонд стала успешным хайроллером.

Все мои знания в покере – благодаря ему. Кажется, только мы начали встречаться, сразу начали дома возиться с картами и фишками. Нет, мы не тратили на обучение кучу времени и не проводили всевозможных индивидуальных уроков. Однако, годами находясь на его орбите, я впитывала все как губка. Таким игроком, каким я являюсь сегодня, я стала потому, что очень хотела стать. Но по большей части благодаря ему,

– признается Фара.

В 2018-м семью Гальфондов пополнил первенец Спенсер. Несмотря на материнство, Фара не хотела совсем покидать покер, но кэш, что она играла до этого, стал слишком изнурительным. Поэтому вместо этого Гальфонд начала активнее испытывать свои силы в турнирах и ей понравилось.



Фара с новорожденным Спенсером / Инстаграм-страница Фары Гальфонд

Сейчас Спенсер уже дорос до школы, Фара снова может посвящать больше времени любимой игре и планирует активно участвовать в WSOP-2024. К слову, мама признается, что ни за что не посоветует сыну становиться актером, а вот покеристом – пожалуйста.



Фара Гальфонд во время турнира / Pokernews



Семья Гальфондов / Инстаграм-страница Фары Гальфонд



Фара Гальфонд / Инстаграм-страница Фары Гальфонд



Фара Гальфонд / Инстаграм-страница Фары Гальфонд