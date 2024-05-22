Саманта Абернати, благодаря яркой внешности и острому уму, способна покорить сердце любого мужчины. А если ты покерист, и турнирная сетка свела тебя с роскошной американкой за одним столом, будь готов к сбоям в мышлении и проявлениям собственного неадекватного поведения.

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Саманта Абернати / Фото PokerNews



Саманта Абернати / Фото PokerNews

Покерное видео, датированное 2016 годом с турнира Aussie Millions Main Event, в свое время стало вирусным. Крепкий дядя, а зовут его Микель Хаб, повел себя не как джентльмен, нарушив к тому же покерный этикет. Наглый австралиец решил заслоуролить хрупкую красавицу, устроив настоящий спектакль с карманными королями. У Саманты Абернати были только шестерки в руке, но фортуна за девушку заступилась.

Видео с youtube PokerStars

В том турнире Сэм заняла третье место, оставив за спиной более семисот соперников и заработала 437 543 американских долларов, что является ее бест-кэшем. В дополнение, американка заставила на себя обратить внимание нескольких известных покерных брендов и в резюме дизайнера и модели добавился пункт – амбассадор покера и профессиональный игрок.



Саманта Абернати / Фото из соцсетей покеристки



Саманта Абернати / Фото из соцсетей покеристки

Да, выступала Абернати немного, и кроме того заноса в Австралии выиграла еще каких-то 170 тысяч долларов призовых, но однозначно скрасила интеллектуальную игру.



Саманта Абернати / Фото из соцсетей покеристки



Саманта Абернати / Фото из соцсетей покеристки



Саманта Абернати / Фото из соцсетей покеристки

Неравнодушны Саманте и другие виды спорта. На фотографиях в соцсетях она, как не в баскетбол играет, то демонстрирует роскошную растяжку. Ну и купальник на девушке сидит непревзойденно. Но, господа мужчины, достаточно пускать слюни. Сердце Сэм занято.



Саманта Абернати с мужем / Фото из соцсетей покеристки

Более того, как показывает фото справа, вскоре в семействе покеристки будет пополнение. Хочется верить, что беременность не помешает Саманте Абернати посетить в этом году Мировую серию покера, где она выступала уже неоднократно. Главный покерный фестиваль уже вот-вот стартует.

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