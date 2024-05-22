Саманта Абернаті, завдяки яскравій зовнішності і гострому розуму, здатна підкорити серце будь-якого чоловіка. А якщо ти покерист, і турнірна сітка звела тебе із розкішною американкою за одним столом, будь готовий до збоїв у мисленні та проявів власної неадекватної поведінки.

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Саманта Абернаті / Фото PokerNews



Саманта Абернаті / Фото PokerNews

Покерне відео, датоване 2016 роком із турніру Aussie Millions Main Event, свого часу стало вірусним. Кремезний дядько, а звуть його Мікель Хаб, повівся направду не як джентльмен, порушивши до того ж покерний етикет. Нахабний австралієць вирішив заслоуролити тендітну красуню, влаштувавши справжню виставу із кишеньковими королями. У Саманти Абернаті були лише шістки у руці, але фортуна за дівчину заступилась.

Відео з youtube PokerStars

У тому турнірі Сем посіла третє місце, залишивши за спиною більше семи сотень суперників і заробила 437 543 американських доларів, що є її бест-кешем. На додачу, американка змусила на себе звернути увагу кількох відомих покерних брендів і у резюме дизайнерки та моделі додався пункт – амбасадор покеру та професійний гравець.



Саманта Абернаті / Фото із соцмереж покеристки



Саманта Абернаті / Фото із соцмереж покеристки

Так, виступала Абернаті небагато, та й, крім того заносу в Австралії виграла ще якихось 170 тисяч доларів призових, але однозначно скрасила інтелектуальну гру.



Саманта Абернаті / Фото із соцмереж покеристки



Саманта Абернаті / Фото із соцмереж покеристки



Саманта Абернаті / Фото із соцмереж покеристки

Небайдужі Саманті й інші види спорту. На світлинах у соцмережах вона, як не у баскетбол грає, то демонструє розкішну розтяжку. Ну і купальник на дівчині сидить неперевершено. Але, панове чоловіки, досить пускати слину. Серце Сем зайняте.



Саманта Абернаті із чоловіком / Фото із соцмереж покеристки

Ба більше, як засвідчує фото справа, незабаром у сімействі покеристки буде поповнення. Хочеться вірити, що вагітність не завадить Саманті Абернаті відвідати цьогоріч Світову серію покеру, де вона виступала вже неодноразово. Головний покерний фестиваль вже от-от стартує.

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