Різко набувати популярності Ольга почала після участі в американському шоу Game of Gold у 2023 році. Там вона вразила і глядачів, і топових професіоналів своє розкутою грою та творчим підходом ледь не до кожної роздачі. Втім, сама Єрмольчева зізнається, що прорив у її кар’єрі трапився трохи раніше.

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Це було, безперечно, після того, як я посіла друге місце на WPT Ladies Championship у Wynn у 2022 році. Раніше у мене були і кращі результати, але організація там була просто на найвищому рівні. Досі чую позитивні відгуки після мого виступу там,

– згадує Ольга.

Водночас українка розповіла, що саме після Game of Gold її почали куди частіше впізнавати за покерними столами, з’явилося багато нових знайомств і навіть фанатів.

Люди тепер хочуть частіше опинятися в роздачах зі мною, очікують якихось шалених кроків, і я даю їм це шоу. Для мене покер – це не лише сама гра, це також спільнота, дружба та веселі історії, які з цим пов’язані. Після шоу було багато випадків, коли люди підходили привітатися, попросити фото, сказати приємні слова. Я дуже це ціную,

– зізнається українка.

Ще один аспект популярності – нещодавно Єрмольчева з’явилася у досить відвертому образі на обкладинці популярного журналу Rounder. На диво, фото викликало хвилю негативу серед частини покерної спільноти у соцмережах. Однак, сама українка не особливо переймається подібним.



Ольга Єрмольчева / Rounder

Команда Rounder запропонувала поставити мене на обкладинку. Ідея мені сподобалася, от і все. Обкладинка не повинна ображати чиїсь почуття – це просто фото, яке мені сподобалася,

– каже Єрмольчева.

Крім того, в інтерв’ю Ольга розповіла, що планує активно брати участь у Світовій серії покеру (WSOP), що стартує у Лас-Вегасі вже 28 травня.

Українці запалюють на EPT

Представники збірної України добилися перших успіхів на етапі Європейського покерного туру (EPT) у Монако. Зокрема, одразу 8 наших земляків пробилися до призової зони турніру хайролерів за 2 200 євро.