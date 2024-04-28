Вікторія Лівшиц, схоже вирішила не відкладати до наступного року справу із накопиченням двох мільйонів доларів призових за кар’єру. Американка, яка народилась у Харкові, здобула свій перший трофей в сезоні і оформила уже понад півмільйона доларів призових за чотири перші місяці року.

Читайте також Як станова тяга допомагає вигравати мільйони доларів: досвід королеви покеру

В турнірі серії Texas Poker Open High Roller за 5 100 доларів зареєструвалось лише 13 гравців, але склад учасників виявився відповідним. Скажімо, у хедз-апі Вікторія Лівшиц зійшлась із Майклом Вангом, який за кар’єру виграв майже 6 мільйонів доларів призових і входить до топ-21 найуспішніших покеристів зі штату Невада. Ванг розпочав битву один-на-один у статусі лідера, але Лівшиц вдалось подвоїтись із тріпсом проти незакритого фолеш-дро суперника. А от у вирішальній роздачі харків’янці усміхнулась фортуна – вона побила домінацію із Q-9 проти Q-J. На флопі прийшла дев’ятка.



Вікторія Лівшиц / Фото PokerGO

Перемогу Вікторії Лівшиц організатори оцінили у 45 500 доларів. Загальна сума призових жінки за кар’єру уже сягнула 1 723 534 баксів, і у неї є всі шанси оформити круглу цифру ще до кінця цього року.