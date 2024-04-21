Фоксен зізнається, що на початку своєї кар’єри не приділяла достатньої уваги не лише здоровому харчуванню, чи спорту, але й навіть банальному відпочинку.

До теми Українське дербі у фіналі престижного турніру – кому дісталися трофей і півтора мільйона

Одного разу на EPT у Празі я грала хайролерські турніри – з усіх вилетіла. Замість того, щоб повечеряти і піти спати, я пішла грати турнір за тисячу доларів. У підсумку о 4 ранку я згрібала фішки, а наступного дня вже сиділа за столом об 11 ранку і була повністю розбита. Якщо ви приїхали на серію, складіть розклад і дотримуйтеся його. Пам'ятайте, що після відпочинку ви завжди будете грати краще,

– каже Фоксен.

В якусь мить Крістен все ж усвідомила, що подбавши про власний фізичний стан, вона зможе відчутно покращити і результати за столами.

Під час тренувань, коли я робила станову тягу і підіймала вагу більшу за власну, я почувалася сильною. Це відчуття переносилося і в покер. Не знаю, як це працює, але після станової тяги я почуваюся сильнішою за покерним столом. Я зараз намагаюся тренуватися по 4-5 разів на тиждень – це дуже допомагає за покерними столами,

– розповідає покеристка.

Такий підхід безумовно виправдав себе. До сьогодні Крістен виграла уже 7 мільйонів доларів лише у живих турнірах. За цим показником вона посідає другу сходинку серед усіх жінок в історії покеру. Більше виграла лише Ванесса Селбст (майже 12 мільйонів).

Важливіше за покер

Покерист Нік Юніс був одним з лідерів престижного турніру, де міг виграти понад 136 тисяч доларів. Утім, миттю покинув свій стек, коли отримав повідомлення, що його дружина народжує.