Покерист Нік Юніс зустрів свою майбутню дружину в 2022 році, а через рік пара одружилась. На жаль лікарі констатували, що жінка не може мати дітей, але у житті трапляються дива.

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Обраниця Юніса завагітніла через три місяці після оголошення страшного вердикту, а дням народила покеристові сина. Хлопчик просився на світ у той момент, як його батько перебував на роботі і претендував на хороші призові у покерному турнірі за 90 хвилин їзди від пологового будинку.

Якщо комусь цікаво, чому я покинув свій стек, перебуваючи на 11 позиції із 105 гравців в турнірі за 1 100 доларів, бо моя дружина якраз народжувала, а дві годин тому я став батьком. Ласкаво просимо у світ, Метью Джеймс Юніс. Нехай благословить тебе Господь, як він нас благословив, - написав покерист на своїй сторінці у соцмережі Х.



Нік Юніс / Фото PokerNews

Народження первістка, звісно, не йде у порівняння із головним призом, на який претендував Нік Юніс у тому турнірі – 136 750 доларів. Це, вочевидь, розуміє і бекер покериста, який сплатив частину бай-іна і претендував на свої відсотки від виграшу. Інвестор Юніса поставився до ситуації із розумінням, без жодних фінансових претензій, і підтримав свіжоспеченого татуся.