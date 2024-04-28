Виктория Лившиц, похоже, решила не откладывать до следующего года дело с накоплением двух миллионов долларов призовых за карьеру. Американка, которая родилась в Харькове, завоевала свой первый трофей в сезоне и оформила уже более полумиллиона долларов призовых за четыре первых месяца года.

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В турнире серии Texas Poker Open High Roller за 5 100 долларов зарегистрировалось всего 13 игроков, но состав участников оказался соответствующим. Скажем, в хедз-апе Виктория Лившиц сошлась с Майклом Вангом, который за карьеру выиграл почти 6 миллионов долларов призовых и входит в топ-21 самых успешных покеристов из штата Невада. Ванг начал битву один на один в статусе лидера, но Лившиц удалось удвоиться с трипсом против незакрытого фолэш-дро соперника. А вот в решающей раздаче харьковчанке улыбнулась удача – она побила доминацию из Q-9 против QJ. На флопе пришла девятка.



Виктория Лившиц / Фото PokerGO

Победу Виктории Лившиц организаторы оценили в 45 500 долларов. Общая сумма призовых женщины за карьеру уже достигла 1 723 534 баксов, и у нее есть все шансы оформить круглую цифру еще до конца этого года.