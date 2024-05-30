Сразу двое украинцев до последнего вели борьбу за титул чемпиона онлайн-турнира Mystery Bounty Main Event на платформе 888poker с гарантией 1 000 000 долларов. В итоге именно наш покерист праздновал победу, но не без содействия фортуны.

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Ивент с бай-ином 888 долларов собрал 1225 входов, что позволило даже немного превзойти гарантию. Чемпиону, помимо "таинственных" вознаграждений за выбивание соперников, отводилось 83.4К призовых. В 3-max на победу претендовали украинцы "R2Rka" и "1goodshot", а также литовец "R3li_able", и именно последний имел самый большой стек и лучшие шансы на триумф, но всё изменила одна раздача.

Все трое выставились на префлопе – литовец с А-К, "1goodshot" с 10-10, а "R2Rka" поверил в сьютовые K-Q. Впрочем именно самая слабая рука победила – "R2Rka" собрал две пары, отправил соотечественника отдыхать и стал солидным чип-лидером. В конце концов уже в первой раздаче хедз-апа украинец добил деморализованного литовца. 2-2 выстояли в монетке против A-J.

Выплаты в топ-3:

1. R2Rka – 83.4К + 13К за выбивание соперников;

2. R3li_able – 60.8К + 51К;

3. 1goodshot – 44.7К + 7К.

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