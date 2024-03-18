Престижний онлнай-турнір GGMillions з бай-іном 10 300 доларів став комфортним полем бою для українських хайролерів. Володимир Паламар, скажімо, уже другий тиждень поспіль зіграє тут за фінальним столом.

До теми Українські покеристи в ударі: "косять" тисячі доларів в онлайн-турнірах

Цього разу у 9-max українець стартує із сьомим стеком, у його розпорядженні 16.7 великих блайндів. У чип-лідера, натомість – аж 141.9 ВВ. А це агресивний німецький регуляр Даніель Смільковіч. Варто Паламару також остерігатись одного із найуспішніших онлайн-гравців в історії Самуеля Вусдена, відомого у мережі, як "€urop€an" – 5 стек і 35.9 ВВ.

Учасники фінального столу уже гарантували собі виплату щонайменше у 44 800 доларів, а власник титул стане багатшим на 323 784 баксів.