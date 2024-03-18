Престижный онлайн-турнир GGMillions с бай-ином 10 300 долларов стал комфортным полем боя для украинских хайроллеров. Владимир Паламар, скажем, уже вторую неделю подряд сыграет здесь за финальным столом.

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На этот раз в 9-max украинец стартует с седьмым стеком, в его распоряжении 16.7 больших блайндов. У чип-лидера, зато – аж 141.9 ВВ. А это агрессивный немецкий регуляр Даниэль Смилькович. Стоит Паламару также остерегаться одного из самых успешных онлайн-игроков в истории Самуэля Вусдена, известного в сети, как "€urop€an" – 5 стек и 35.9 ВВ.

Участники финального стола уже гарантировали себе выплату минимум в 44 800 долларов, а владелец титула станет богаче на 323 784 баксов.