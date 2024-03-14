Едва ли не самый сильный украинский игрок современности (точно самый успешный в 2024 году) Андрей Держипильский снова совсем немного не дотянулся до чемпионского перстня в турнире WSOPC HR: Tuesday Classic с бай-ином 1 050 долларов.

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Входной билет приобрели 272 покериста, что обеспечило призовой фонд 272 тысячи долларов. Держипильский на этот раз сумел финишировать на пятой строчке, заработав 17 469 долларов. Чемпионом стал мексиканец с ником Flyby (55 тысяч призовых).

Еще ближе к трофею был другой украинец – durdennn. В турнире WSOPC Bounty King of the Spring за 320 долларов он финишировал вторым. Для этого пришлось опередить более 200 соперников. Уступил же durdennn лишь сопернику или сопернице с магическим ником MissGranger. Украинец получил 7 353 доллара, а чемпион(ка) вдвое больше.

Одержать победу в соревнованиях, пусть и не серии WSOPC, сумел известный украинский игрок MoneyFaker69. Он не имел равных в турнире Last Call Bounty Hyper с бай-ином 215 долларов, собравшем 139 входов. За первое место наш земляк заработал 5 770 баксов.

Выстрадал 4 миллиона долларов

Игрок из Гонконга Элтон Цанг стал чемпионом самого дорогого турнира этапа Triton Series, за что получил 4,2 миллиона долларов. Интересно, что добиться победы в соревнованиях престижной серии Элтону удалось аж с 71-й попытки.