Майк "Рот" Матусов, получивший это прозвище за свою говорливость и скандальность, снова напомнил о себе покерному комьюнити. Американец ворвался в покерные разборки Hustler Casino Live с громким обещанием обчистить соперников и сдержал слово.

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Для разогрева Матусов записал обращение к одному из самых прибыльных кэшовиков этого шоу Нику Вертуччи, в котором пообещал "намнуть бока" сопернику, резюмировав: "Стерегись, олдскульный Майк в доме".

Обращение Матусова: смотрите видео

В конце концов, слова с делами, как показала сессия, у Матусова не расходятся. Пусть Вертуччи на игру и не приехал, Майк выиграл чистыми более 11 000 долларов на невысоком лимите 25/50 долларов ante game. Но на этом белая полоса владельца 4 браслетов WSOP не закончилась.

Как прошла игра: смотрите видео

В следующей сессии Матусов уже раздел соперников на 83 300 баксов, а могло быть и больше, если бы не фантастический хироу-фолд одного из оппонентов вот в этой раздаче. Луда Крис, как и Матусов, собрал сет на флопе, только вот у первого это оказалась двойки, а у ветерана – восьмерки. На рейз в 6 000 от Луды Криса Майк ответил 3-бетом в 13К. Еще 15 000 долларов Матусов поставил на терне, когда вышел валет. Соперник несколько минут мучился в раздумьях и в конце концов сделал невероятный фолд – выбросил сет без готовых стритов и флешей на доске.