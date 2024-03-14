Майк "Рот" Матусов, який отримав це прізвисько за свою язикатість і скандальність, знову нагадав про себе покерному ком’юніті. Американець увірвався у покерні розбірки Hustler Casino Live із гучною обіцянкою обчистити суперників і дотримав слова.

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Задля розігріву Матусов записав звернення до одного із найбільш прибуткових кешовиків цього шоу Ніка Вертуччі, в якому пообіцяв "намнути боки" супернику, резюмувавши: "Стережись, олдскульний Майк в хаті".

Матусов записав звернення: дивіться відео

Зрештою, слова зі справами, як показала сесія, у Матусова не розходяться. Нехай Вертуччі на гру і не приїхав, Майк виграв чистими понад 11 000 доларів на невисокому ліміті 25/50 доларів ante game. Але на цьому біла смуга власника 4 браслетів WSOP не закінчилась.

Як відбувалась гра: дивіться відео

У наступній сесії Матусов уже роздягнув суперників на 83 300 баксів, а могло бути і більше, якби не фантастичний хіроу-фолд одного із опонентів ось у цій роздачі. Луда Кріс, як і Матусов, зібрав сет на флопі, тільки от у першого це виявилась двійки, а у ветерана – вісімки. На рейз у 6 000 від Луди Кріса Майк відповів 3-бетом у 13К. Ще 15 000 доларів Матусов поставив на тьорні, коли вийшов валет. Суперник кілька хвилин мучився у роздумах і зрештою зробив неймовірний фолд – викинув сет без готових стрітів та флешів на дошці.