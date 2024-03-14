Чи не найсильніший український гравець сьогодення (точно найуспішніший у 2024 році) Андрій Держипільський знову зовсім трохи не дотягнувся до чемпіонського персня у турнірі WSOPC HR: Tuesday Classic з бай-іном 1 050 доларів.

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Вхідний квиток придбали 272 покеристи, що забезпечило призовий фонд 272 тисячі доларів. Держипільський цього разу зумів фінішувати на п’ятій сходинці, заробивши 17 469 доларів. Чемпіоном став мексиканець з ніком Flyby (55 тисяч призових).

Ще ближчим до трофея був інший українець – durdennn. У турнірі WSOPC Bounty King of the Spring за 320 доларів він фінішував другим. Для цього довелося випередити понад 200 суперників. Поступився ж durdennn лише супернику чи то суперниці з чарівним ніком MissGranger. Українець отримав 7 353 долари, а чемпіон(ка) удвічі більше.

Здобути перемогу в змаганнях, нехай і не серії WSOPC, зумів відомий український гравець. MoneyFaker69. Він не мав рівних у турнірі Last Call Bounty Hyper з бай-іном 215 доларів, що зібрав 139 входів. За перше місце наш земляк заробив 5 770 баксів.

Вистраждав 4 мільйони доларів

Гравець із Гонконгу Елтон Цанг став чемпіоном найдорожчого турніру етапу Triton Series, за що отримав 4,2 мільйона доларів. Цікаво, що добитися перемоги в змаганнях престижної серії Елтону вдалося аж із 71-ї спроби.