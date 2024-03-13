Статусный GGMillions с бай-ином 10 300 долларов уже стал почти "домашним" турниром для Андрея Держипильского, который в течение 2024 года успел несколько раз заехать за финальный стол. Впрочем, этот раз Андрей финишировал "только" 15-м, заработав более 24 тысяч долларов. Зато представителем сине-желтого флага за финалкой стал Владимир Паламар.

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За решающий стол украинец садился с седьмым стеком среди девяти участников (21 большой блайнд). Вскоре Паламар оказался в когорте коротышей, но все же сумел пересидеть нескольких оппонентов, финишировав четвертым. Это принесло ему более 150 тысяч долларов призовых (почти 6 миллионов гривен).

Выбил Владимира из соревнований Роберто LemonHouse Перез. Мексиканец, который до сих пор был куда более известным своими успехами в кэш-игре, очень агрессивно провел весь турнир и финалку, в частности. Это, в конце концов, и привело его к успеху. Перез впервые в карьере стал победителем GGMillions и заработал 315 тысяч долларов призовых за первое место.

Результаты финального стола GGMillions:

Роберто LemonHouse Перез – 315 092 долларов Павел Плешув – 246 073 долларов; axelroses – 192 173; Владимир Паламар – 150 079; Барак Висброд – 117 205; Оливер Вайс – 91 532; Оттомар Ладва – 71 483; Элиот Худон – 55 825; Махер Mr Nouira Нуира Нуира – 43 597.

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