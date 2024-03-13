Статусний GGMillions з бай-іном 10 300 доларів уже став майже "домашнім" турніром для Андрія Держипільського, який упродовж 2024 року встиг кілька разів заїхати за фінальний стіл. Втім, цього разу Андрій фінішував "лише" 15-м, заробивши понад 24 тисячі доларів. Натомість представником синьо-жовтого прапора за фіналкою став Володимир Паламар.
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За вирішальний стіл українець сідав із сьомим стеком серед дев’яти учасників (21 великий блайнд). Невдовзі Паламар опинився в когорті коротунів, але все ж зумів пересидіти кількох опонентів, фінішувавши четвертим. Це принесло його понад 150 тисяч доларів призових (майже 6 мільйонів гривень).
Вибив Володимира зі змагань Роберто LemonHouse Перез. Мексиканець, який досі був куди більш відомим своїми успіхами в кеш-грі, дуже агресивно провів увесь турнір та фіналку, зокрема. Це, зрештою, і привело його до успіху. Перез вперше у кар’єрі став переможцем GGMillions та заробив 315 тисяч доларів призових за першу сходинку.
Результати фінального столу GGMillions:
- Роберто LemonHouse Перез – 315 092 доларів
- Павло Плешув – 246 073;
- axelroses – 192 173;
- Володимир Паламар – 150 079;
- Барак Вісброд – 117 205;
- Олівер Вайс – 91 532;
- Оттомар Ладва – 71 483;
- Еліот Худон – 55 825;
- Махер Mr Nouira Нуїра – 43 597.
Українець за мить розбагатів на 500 тисяч доларів
Український покерист з ніком delfin44 став справжнім щасливчиком. У турнірі Mystery Millions з бай-іном 210 доларів він отримав за вибивання одного з суперників божевільні 500 тисяч доларів.