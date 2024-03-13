Покерные онлайн-турниры в формате Mystery Bounty небезосновательно являются столь популярными. Здесь можно выиграть крутые призовые за выбивание соперника, а интрига, когда открывается сундук с призом, просто зашкаливает. А если самый большой баунти в ивенте оценили в 500 000 долларов, здесь вообще – без комментариев.

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Украинский покерист с ником "delfin44" на титул Mystery Million$ с бай-ином 210 долларов уже не претендует, в конце концов, какие-то "смешные" 214 686 долларов за победу игроку не интересны. Еще бы, именно он вытащил самый жирный баунти этого ивента – рандомный приз составил полмиллиона долларов.



Раздача, ценой в 500 000 долларов / Скрин с онлайн-трансляции турнира

"Дельфин" нырнул в мульти-вей ол-ин только с 10-7 одномастными – риск был вполне оправданным. У украинца было 300 ВВ, а у его оппонентов – лишь 5 и 7 больших блайндов. В итоге основной банк забрал владелец А-10, а сайд-пот отправился на бокс "delfin44" – он переиграл 8-7 с 10-хай и выбил игрока с ником "kingfb". Можно только себе представить, какой была реакция украинца, когда из "золотого сундука" достали 500 000 долларов. После такого можно было спокойно идти в сит-аут и откупоривать шампанское.

Украинец стал "таинственным" чемпионом и разбогател почти на миллион

Игрок с ником "this_is_my_year" (это мой год) не имел равных в онлайн-ивенте Wensday Wonderbox Mystery Bounty с бай-ином 150 долларов. Победа принесла украинцу 23 935 долларов, то есть почти миллион гривен.