Офіційний чемпіон WSOP-2020 Даміан Салас, схоже, нарешті завершив святкування і розповів про своє життя та кар'єру.

Нагадаємо, близько місяця тому 45-річний покерист, став першим в історії Аргентини чемпіоном WSOP, в сумі вигравши більше понад 2,5 мільйонів баксів.

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Як це часто буває серед професіоналів, з покером Даміан познайомився ще в шкільні роки (14-15 років), коли по телевізору показали WSOP, де переміг Кріс Манімейкер. Щоправда, онлайн Салас грає не надто часто: кілька разів на тиждень: по неділях, а ще інколи по вівторках та четвергах.

Цікаво, що аргентинець досі не знає куди витратить зароблений куш. Чоловік переконує, що в покер грає не заради заробітку, а винятково, щоб отримати задоволення від процесу.

Схоже, може собі дозволити: Даміан отримав диплом юриста в сфері підприємництва, зараз він працює за спеціальністю, але робить це не так уже й часто, адже з головою пірнути у професію йому "заважає" основна пристрасть — покер.