Роберто Романелло став чемпіоном турніру хайролерів WPT Montreal.

Бай-ін у змагання коштував 5,2 тисячі доларів. 64 входи гарантували непоганий призовий фонд — 320 тисяч баксів.

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Роберто — найкращий валлійський покерист в історії. Він уже заробив майже 4,5 мільйони доларів у живих змаганнях.

Для Романелло тріумф на WPT Montreal можна назвати доволі великим успіхом, адже він зміг перемогти чимало визнаних акул покеру.

Скажімо, незадовго до фінального столу турнір почергово покинули Микита Бодяковський, Оле Шеміон та Стівен Чідвік. Найзірковішою персоною "фіналки" був Джастін Бономо, він вилетів на четвертій сходинці, заробивши 27 тисяч баксів. А Романелло окрім титулу чемпіона здобув ще й майже 85 тисяч доларів призових.