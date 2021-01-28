Зірка покеру Даніель Негреану мало того, що зараз змагається у напруженому хедз-ап поєдинку із Дагом Полком і вчиться грати у шахи, знаходить час ще й на доброчинність.

Задля збору коштів на добру справу, Негреану оголосив аукціон, єдиним лотом на якому буде 30-хвилинне рандеву із Даніелем в онлайн-форматі. Аукціон відбудеться уже 30 січня, а стартова ціна, що її доведеться заплатити за можливість поспілкуватися із легендою покеру – 2500 доларів.

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Усі зібрані таким чином гроші канадець віддасть фонду NASCAR Foundation, який придбає на них медикаменти для малозабезпечених дітей.

Сам Негреану – людина, безумовно, цікава. Тож переможцю аукціону буде про що поспілкуватися із канадцем. Окрім, звісно, покеру – це і хокей, затятим фанатом якого є Даніель, і, наприклад, політика (Негреану активно підтримував Джо Байдена на президентських виборах у США) і безліч інших тем.

До слова, і в доброчинності Даніель теж не новачок. Зовсім нещодавно він пожертвував 25 тисяч доларів фонду Barstool, який допомагає дрібним бізнесменам, що сильно постраждали від пандемії.