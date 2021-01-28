Звезда покера Даниэль Негреану мало того, что сейчас соревнуется в напряженном хедз-ап поединке с Дагом Полком и учится играть в шахматы, находит время еще и на благотворительность.

Для сбора средств на доброе дело, Негреану объявил аукцион, единственным лотом на котором будет 30-минутное рандеву с Даниэлем в онлайн-формате. Аукцион состоится уже 30 января, а стартовая цена, которую придется заплатить за возможность пообщаться с легендой покера – 2500 долларов.

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Все собранные таким образом деньги канадец отдаст фонду NASCAR Foundation, который приобретет на них медикаменты для малообеспеченных детей.

Сам Негреану – человек, безусловно, интересный. Поэтому победителю аукциона будет о чем пообщаться с канадцем. Кроме, конечно, покера – это и хоккей, ярым фанатом которого является Даниэль, и, например, политика (Негреану активно поддерживал Джо Байдена на президентских выборах в США) и множество других тем.

К слову, и в благотворительности Даниэль тоже не новичок. Совсем недавно он пожертвовал 25 тысяч долларов фонду Barstool, который помогает мелким бизнесменам, сильно пострадавшим от пандемии.