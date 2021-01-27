Один из лучших игроков Бундеслиги триумфально "изменил" футболу
Бывший игрок сборной Германии, а сейчас лидер клуба "Юнион Берлин" Макс Крузе успешно дебютировал в покере.
Талантливый спортсмен – талантлив во всем. Макс буквально затащил Германию на второе место Чемпионата мира по покеру для новичков.
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В событии приняло участие десять команд, по четыре участника в каждой. Очки присуждали в зависимости от позиции, на которой финишировал игрок. В итоге, победителем стала команда Уэльса, а на второе место вышла команда Германии.
Интересно, что победу ей принес футболист, лидер клуба "Унион Берлин" Крузе. Именно он стал лидером бундестима.
Отметим, 32-летний форвард имеет в своем послужном списке матчи и за сборную Германии: 4 гола в 14 поединках. В этом сезоне Крузе является одним из лучших футболистов Бундеслиги (6 голов и 5 результативных передач). Благодаря этому его клуб уверенно чувствует себя на восьмой ступени турнирной таблицы.
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