Завершив успешную футбольную карьеру, хавбек сборной Франции, ПСЖ, Ньюкасла и Тоттенхэма Давид Жинола уже и виноделием занимался, и в кино играл. Сейчас, в свои 54 года, француз осваивает очередную профессию – покериста.

С интеллектуальной игрой Давид Жинола познакомился еще во время активной футбольной карьеры. В конце 90-х, когда защищал цвета Ньюкасла и Тоттенхэма, футболист частенько проводил время за покерным столом в компании одноклубников. Иногда дело доходило до немалых лимитов. Азартный и вспыльчивый Жинола, который зарабатывал 25 000 долларов в неделю, мог себе это позволить.

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Со временем покер настолько увлек футболистов, что кроме классического Техасского Холдема, компания начала практиковаться в других разновидностях игры. "Мы все чаще играли в дилер чойс", – признается Жинола. Поэтому Омаха, Стад и "покер с обратным отсчетом" Давиду также не чужды. Бывший футболист, следовательно, с нетерпением ждет снятия ограничений, связанных с пандемией, чтобы попробовать себя в роли полноценного покерного регуляра.