Завершивши успішну футбольну кар’єру, хавбек збірної Франції, ПСЖ, Ньюкасла і Тоттенхема Давид Жинола вже і виноробством займався і в кіно грав. Зараз, у свої 54 роки, француз освоює чергову професію – покериста.

Із інтелектуальною грою Давид Жинола познайомився ще під час активної футбольної кар’єри. Наприкінці 90-х, коли захищав кольори Ньюкасла і Тоттенхема, футболіст частенько проводив час за покерним столом в компанії одноклубників. Інколи справа доходила до чималих лімітів. Азартний і запальний Жинола, який заробляв 25 000 доларів на тиждень, міг собі це дозволити.

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З часом покер настільки захопив футболістів, що окрім класичного Техаського Холдему, компанія почала практикуватись у інших різновидах гри. "Ми все частіше грали у дилерс чойс", - зізнається Жинола. Тож Омаха, Стад і "покер зі зворотнім відліком" Давидові також не чужі. Колишній футболіст, відтак, із нетерпінням чекає зняття обмежень, пов’язаних із пандемією, аби спробувати себе в ролі повноцінного покерного регуляра.