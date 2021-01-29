Роберто Романелло стал чемпионом турнира хайроллеров WPT Montreal.

Бай-ин в соревнование стоил 5,2 тысячи долларов. 64 входа гарантировали неплохой призовой фонд — 320 тысяч баксов.

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Роберто — лучший валлийский покерист в истории. Он уже заработал почти 4,5 миллиона долларов в живых соревнованиях.

Для Романелло триумф на WPT Montreal можно назвать довольно большим успехом, ведь он смог победить немало признанных акул покера.

Скажем, незадолго до финального стола турнир поочередно покинули Никита Бодяковский, Оле Шемион и Стивен Чидвик. Самой звездной персоной "финалки" был Джастин Бономо, он вылетел на четвертой строчке, заработав 27 тысяч баксов. А Романелло кроме титула чемпиона получил еще и почти 85 тысяч долларов призовых.